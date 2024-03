40 procent budżetu na wojnę. "W bardzo szybkim tempie wracają do Związku Radzieckiego"

Rosja w ostatnich dwóch latach w bardzo szybkim tempie wraca do Związku Radzieckiego - mówił Wojciech Konończuk (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich) w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. Ekspert tłumaczył, że ów trend w Federacji Rosyjskiej trwa od czasu agresji na Ukrainę. Stwierdził, że z każdym miesiącem Rosja "coraz bardziej spełnia kryteria państwa neototalitarnego". Jego zdaniem putinowski reżim agresją zewnętrzną wyrzuca problemy istniejące w Rosji na zewnątrz. - To jest reżim, który nauczył się funkcjonować w systemie permanentnej wojny - tłumaczył. Jak mówił ekspert wojna w Ukrainie to forma zarządzania społeczeństwem rosyjskim. - Putin i jego koledzy patrzą na Rosjan [...] jako pewną plastyczną masę, z której Kreml może sobie ulepić cokolwiek chce - dodał ekspert. Zwrócił uwagę, że 40 procent budżetu rosyjskiego przeznaczają na wojnę, a gospodarka "działa z logiką wojenną". - W perspektywie kilkuletniej żadne państwo nie jest gotowe, żeby w tym modelu funkcjonować - mówił Konończuk. - Chyba że Rosja w coraz większym stopniu będzie przypominała Koreę Północną - dodał.