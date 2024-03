Czy Chiny pogrążają się w kryzysie? "Chińscy eksperci są zaskoczeni trzema kwestiami"

Czy pięć procent wzrostu gospodarczego Chin może oznaczać, że pogrążyły się one w kryzysie? - Epoka szybkiego, dwucyfrowego wzrostu w Chinach się definitywnie zakończyła i na horyzoncie nie widać, żeby to wróciło - skomentował w programie "Horyzont" prof. Bogdan Góralczyk (politolog, znawca Chin i Azji, UW). Jak zaznaczył, "Chiny napotykają na szereg barier o charakterze strukturalnym, czyli długofalowym". Prof. Góralczyk wspomniał, iż "premier Chin Li Qiang wskazał, że są strukturalne zagrożenia - epoka szybkiego wzrostu nie jest do utrzymania oraz skończyła się dywidenda demograficzna, Chiny się zaczynają kurczyć". - Drugie wyzwanie strukturalne jest związane z dużym kryzysem i problemem związanym z sektorem deweloperskim - kontynuował. Trzecią kwestią natomiast "jest zmiana otoczenia międzynarodowego - wizerunek Chin po pandemii i rosyjskiej agresji w Ukrainie bardzo się popsuł". Gość Jacka Stawiskiego zwrócił także uwagę, że "chińscy eksperci są zaskoczeni trzema kwestiami - że Zachód zaczął rosnąć, tak bardzo się skonsolidował, a także, że Rosja tak bardzo połączyła siły z Koreą Północną". - Otoczenie zewnętrzne, strukturalne wyzwania ekonomiczne, demograficzne i inne powodują, że tego wysokiego wzrostu już nie będzie - powiedział. Jak dodał, tu jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia - dla władz chińskich ważniejsze niż gospodarka i wzrost, zdaje się być bezpieczeństwo i to również w kontekście Tajwanu.