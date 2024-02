Putin i Łukaszenka zrobią wszystko dla władzy. "Przekroczyli czerwoną linię"

Dla Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki najważniejsza jest ich władza - powiedział Paweł Łatuszka (opozycjonista, były ambasador Białorusi w Warszawie) w programie "Horyzont" w TVN24 BIS. - On razem z Putinem (...) przekroczyli tę czerwoną linię, za którą nie ma sensu walczyć o reputację w świecie demokratycznym, w międzynarodowych organizacjach takich jak Rada Europy czy UE, czy nawet ONZ - tłumaczył ekspert. Jego zdaniem obaj "chcą wybudować świat euroazjatycki". Zwrócił uwagę, że sankcje wobec Białorusi są dwanaście razy mniejsze od tych wobec reżimu Putina. - Rosja i Białoruś znajdują się w związku i każdy talar, który trafia na rynek białoruski, później trafia na rynek rosyjski - mówił Łatuszka. Podkreślił, że "dziesięć miliardów towarów udało się dostarczyć do Rosji poprzez Białoruś". Jego zdaniem sankcje są jednym z elementów, które pozwolą nie tylko Ukrainie wygrać, a Rosji przegrać, ale również "stworzyć możliwości dla zmian demokratycznych na Białorusi". Odnosząc się do śmierci Aleksieja Nawalnego, Łatuszka stwierdził, że nie jest ona "tragedią dla całego społeczeństwa rosyjskiego". - Nie spowoduje protestów, które mogłyby doprowadzić do zmiany władzy w Rosji - stwierdził.