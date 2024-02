Bezpieczeństwo w Europie. "Musimy się przygotować do większej odpowiedzialności"

Były prezydent USA Donald Trump na kolejnym wiecu wyborczym nie wycofał się ze swoich słów o NATO. - Stany Zjednoczone płaciły niemal za wszystko. To było straszne - mówił w Karolinie Południowej. Polityk przytoczył również historię dotyczącą wydatków na obronność jednego z krajów, który miał odwiedzić, będąc prezydentem. Michał Baranowski, szef warszawskiego biura Fundacji German Marshall Fund w programie "Horyzont" w TVN24 BiS zauważył w wypowiedzi Trumpa pozytywny aspekt - świat rozmawia o potrzebie zwiększenia i wzmocnienia europejskiego filaru NATO. Zaznaczył przy tym jednak, że jeżeli Trump po wygranych wyborach kontynuowałby tę retorykę, to "mielibyśmy automatyczne obniżenie bezpieczeństwa Europy, ponieważ Rosja w tym przypadku przetestowałaby takiego prezydenta i takie NATO". - Ta kampania i wybory, są najważniejszymi wyborami w ich karierze, życiu. (...) Czy jesteśmy skazani na to, że Ameryka zostawi Europę? Nie ulega wątpliwości, że Ameryka ma przed sobą wiele kryzysów - dodał. Rozmówca Jacka Stawiskiego podkreślił, że "musimy się przygotować do większej odpowiedzialności", ale nie zakłada, że Stany Zjednoczone znikną, ze względu na ich interes strategiczny, aby również w Europie pozostać ważnym graczem.