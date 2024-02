Czy jesteśmy o krok od wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie? "Jest jeden warunek"

Czy jesteśmy o krok od wielkiej regionalnej wojny na Bliskim Wschodzie? - Wielkiej wojny nie będzie, ale jest jeden warunek, że zostanie zakończona ta podstawowa, w Gazie - odpowiedział w programie "Horyzont" Jan Natkański (były ambasador w Kuwejcie i Egipcie). Zaznaczył, że "ona rozgrzewa cały region i nawet te ugrupowania, które by nie miały interesu tak, jak nie mają główne siły, stojące za tą wojną - Stany Zjednoczone z Izraelem z jednej strony, Iran - z drugiej". Jak kontynuował, "Stany nie chcą być wciągnięte w kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie po swoich doświadczeniach w Iraku i Afganistanie oraz obecności, jaką militarnie mają". - Nie jest zainteresowany też Iran, ponieważ wie, że jeśli wojna obejmie jego terytorium, to będzie wielowymiarowy konflikt, niepotrzebny dla żadnych państw bliskowschodnich - powiedział. Wskazał, że "w stosunku do Izraela rzeczywiście Iran ma swoje urazy - za zabójstwo jednego z dowódców w Syrii, likwidację fizyczną irańskich uczonych atomistów". Jak stwierdził, "dla podtrzymania wrażenia, że pomagają Palestyńczykom, zostały uruchomione organizacje", w tym "najgroźniejszy jest Hezbollah w Libanie, ponieważ dysponuje olbrzymim arsenałem militarnym".