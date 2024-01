Trump idzie jak burza. "Wyścig wydaje się skończony"

Donald Trump idzie jak burza. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wygrał prawybory w dwóch stanach, pokonując byłą ambasador USA przy ONZ Nikki Haley i potwierdzając swoją dominację nad partią republikanów. Rafał Michalski, publicysta i badacz prawa amerykańskiego w programie "Horyzont" ocenił, że "wyścig wydaje się skończony" a "Trump jest pierwszym kandydatem na prezydenta od 1976 roku, który wygrał prawybory w stanach Iowa i New Hampshire". - Jest to o tyle istotne, że to są bardzo różne stany - Iowa jest regionem bardzo religijnym, konserwatywnym, a z drugiej strony jest New Hampshire, które jest najmniej religijnym stanem w Stanach Zjednoczonych i w którym bardzo wysoki odsetek mieszkańców ma wykształcenie wyższe - wyjaśnił. Rozmówca Jacka Stawiskiego zwrócił uwagę także na program wyborczy Trumpa. - Używa słów, że "imigranci zatruwają krew naszego kraju". On to powtarza z wiecu na wiec, a to oznacza, że to będzie jednym z jego haseł. (...) W swoim programie pisze także, że chce dokonać głębokiej reformy w NATO. U niego jest myślenie, że polityka zagraniczna jest zawsze w służbie polityki wewnętrznej, ona ma się wpisywać w myśl Trumpa o spokojnej Ameryce - stwierdził Michalski.