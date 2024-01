Czy Rosja zaatakuje zachodni Sojusz? "NATO musi liczyć się z taką możliwością"

To, że Putin najedzie Ukrainę trzy lata temu, wydawało się totalną fikcją - mówił Marcin Zaborowski (GLOBSEC, Uczelnia Łazarskiego) w programie "Horyzont" w TVN24 BiS, odnosząc się do scenariusza ataku Rosji na zachodni Sojusz. Podkreślił, że "NATO musi liczyć się z taką możliwością". - Rosja to państwo oportunistyczne. Jeżeli istnieje możliwość ekspansji terytorium rosyjskiego na zachód, to zawsze taką próbę podejmuje - powiedział gość Jacka Stawskiego. Przypomniał, że w latach 70. ubiegłego wieku NATO "skutecznie powstrzymało atak na swoje terytorium". Jego zdaniem istotne jest stworzenie "stałej gotowości na odparcie ataku", w szczególności na wschodniej flance. Dodał, że ćwiczenia sojuszu w okolicy Suwałk to właśnie część przygotowań na możliwość wojny z Rosją. - Musimy liczyć się z możliwością, że będziemy mieli NATO bez Stanów Zjednoczonych - zauważył Zaborowski, odnosząc się do perspektywy wygrania wyborów prezydenckich przez Donalda Trumpa. Przypomniał, że za jego poprzedniej kadencji były próby wyjścia z NATO, które powstrzymali m.in. sekretarz obrony i szef sztabu generalnego. - Ale tych "dorosłych" najprawdopodobniej już nie będzie przy Trumpie, jeżeli dojdzie do jego drugiej kadencji - mówił ekspert. Zaborowski mówił również o relacjach polsko-ukraińskich.