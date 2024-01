Nie chcą już słuchać, jak mają żyć. "Panuje przekonanie, że w Niemczech dzieje się źle"

Początek roku w Niemczech obfituje protestami. Do rolników przyłączyli się maszyniści, którzy domagają się między innymi skrócenia tygodnia pracy z 38 do 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Dr Anna Kwiatkowska, założycielka i kierowniczka Działu Niemieckiego, obecnie Zespołu Niemiec i Europy Północnej z Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazała, że choć grupa zawodowa rolników stanowi w kraju 2 procent, to mimo to, te protesty są gwałtowne i spotykają się z dosyć dużym poparciem społecznym. - Myślę, że tych ludzi tak naprawdę wyciągnęło na ulicę to samo, co wszystkich innych niezadowolonych z obecnych rządów, a jest ich ponad 80 procent respondentów - takie przekonanie, że w Niemczech dzieje się źle, że żądzą aroganci, którzy nie potrafiąc rządzić, nie potrafiąc wytłumaczyć swoich działań, będą mówili, jak powinno się żyć - wyjaśniła. Rozmówczyni Jacka Stawiskiego zwróciła uwagę, że "upadają pewne paradygmaty, które, mimo że lewa strona nie rządziła przez ostatnie 16 lat, to one się jakoś w mainstreamie i w czasie rządów Merkel bardzo umocniły i były propagowane". Ponadto dr Kwiatkowska odniosła się także do dziury budżetowej w Niemczech.