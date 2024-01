Wybory na Tajwanie. "Kolejny plebiscyt dotyczący przyszłości"

W połowie stycznia na Tajwanie odbędą się wybory prezydenckie. Jakie mają one znaczenie dla tego kraju, który oficjalnie przynależy do Chin i dla polityki międzynarodowej? O tym ze swoim gościem w programie "Horyzont" rozmawiał Jacek Stawiski. - Dla Tajwanu nadchodzące wybory będą po raz kolejny plebiscytem dotyczącym przyszłości relacji wyspy z Chinami - mówił Marcin Jerzewski, szef biura Europejskiego Centrum Wartości i Polityki Bezpieczeństwa na Tajwanie. Tłumaczył, że Tajwańczycy stoją przed wyborem dalszego budowania swojej niezależności i roli w polityce międzynarodowej czy bliskich relacji z Chinami. Ekspert przyznał, że choć faktycznie wyspa jest niewielka, to odgrywa istotną rolę w światowych zależnościach władzy dotyczących i gospodarki i obronności. - Dla Chin ewentualne podbicie Tajwanu, jego aneksja, otworzyłaby możliwość dalszego rozwoju militarnego Chin w szerszym regionie Pacyfiku. Dlatego wybory na Tajwanie są bardzo ważne nie tylko dla populacji tego wyspiarskiego kraju, ale również dla społeczności międzynarodowej - mówił Jerzewski. Dodał, że szczególnie uważnie wyborom przyglądają się USA. Ekspert podkreślał, że bez względu na to, który kandydat wygra, raczej nie ma możliwości, by Tajwan zjednoczył się z Chinami, bo obywatele tego kraju stanowczo odrzucają taką wizję, jest ich mniej, niż 3 proc. społeczeństwa.