W optymistycznej wersji ta wojna jest w połowie - mówił w programie "Horyzont" w TVN24 Jerzy Haszczyński (szef działu zagranicznego dziennika "Rzeczpospolita"). Jak zaznaczył, Izrael miał trzy cele: uwolnienie zakładników, eliminację Hamasu i zapewnienie długiego bezpieczeństwa państwa. Zwrócił przy tym uwagę, że Hamas nadal posiada połowę zakładników, a w sporej części są to mundurowi, których uwalnianie będzie "znacznie poważniejszą rozgrywką, niż przy uwalnianiu kobiet i dzieci". - Co do likwidacji Hamasu, to trudno o jednoznaczną definicję, kogo Izraelczycy chcieli rzeczywiście likwidować - kontynuował Haszczyński. Jak przypomniał, nie udało się zlikwidować dowódców, a jeżeli chodziło o likwidację Hamasu, jako uzbrojonych terrorystów, "to także jest daleko do połowy". Pytany przez Jacka Stawiskiego, czy Iran będzie w stanie pogodzić się z klęską Hamasu, odparł, że "bardzo daleko jeszcze do takiego rozwiązania, jak całkowita porażka Hamasu, czy zlikwidowania możliwości powstania czegoś w jego miejsce".