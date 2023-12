Będą miliardy dla Ukrainy? Ekspert o "istotnym problemie"

Czy w Kongresie USA dojdzie do porozumienia w sprawie kilkudziesięciu miliardów dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy? - Ta próba przepadła, dlatego że zarówno Partia Demokratyczna, jak i Partia Republikańska, nie są gotowe na podjęcie żadnego kompromisu - odpowiedział w programie "Horyzont" w TVN24 GO i TVN24 BiS dr Andrew Michta (dyrektor inicjatywy strategicznej w Antlantic Council). Według niego "jest szansa na to, żeby doszło do odblokowania tych pieniędzy", ale "wszystko będzie zależeć od tego, do jakiego stopnia obie strony są w stanie osiągnąć kompromis". Jego zdaniem "istotnym problemem jest kwestia końcowej strategii na temat tego, co Waszyngton i główne stolice europejskie widzą jako końcowy wynik tej wojny". Jak zaznaczył Michta, "należało mówić, co trzeba dać Ukraińcom, żeby ta wojna była jak najszybciej zakończona i udało się im osiągnąć strategiczne zwycięstwo na polu bitwy". - Gdyby wtedy Zachód dał Ukrainie to, co dał jej w trakcie drugiej ofensywy, byłaby szansa na strategiczne zwycięstwo i doprowadzenie do warunków z możliwością jakiegoś końcowego rozwiązania - stwierdził dr Michta. Wskazał, że "niestety daliśmy Rosjanom 500 dni, w czasie których wykopali umocnienia, stworzyli systemy obronne i doszło do przejścia z wojny manewrowej do wojny na wyniszczenie, w której Ukraina jest w gorszej sytuacji".