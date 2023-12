Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. - To jest gigantyczne wyzwanie przed Ukrainą i Unią Europejską - ocenił prof. Roman Kuźniar (kierownik katedry studiów strategicznych i bezpieczeństwa międzynarodowego UW). Jak podkreślił, UE bierze na siebie rolę gwaranta demokratycznego ustroju politycznego Ukrainy. - Unia Europejska bardzo zaryzykowała ogłaszając tę decyzję - dodał prof. Kuźniar. Tłumaczył, że chodzi między innymi o to, jak będzie wyglądać proces przyjęcia Ukrainy. Istotne znaczenie ma tu wciąż trwająca wojna i kwestia jej zakończenia. Gość Jacka Stawiskiego mówił, że istnieje możliwość rozlokowania "swoich sił" przez UE, które nie będą służyć prowadzeniu wojny, lecz będą nadzorować zawieszenie broni. W czasie rozmowy prof. Kuźniar odniósł się także do polityki zagranicznej nowego rządu. Jego zdaniem "polityka bezpieczeństwa dotąd była zredukowana do polityki obronnej, a polityka obronna została zredukowana do czasem bezsensownego zakupu drogiego sprzętu wojskowego" np. w Koreii Południowej.