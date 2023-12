Okazało się, że nie do końca Rosjanie zostali pobici - stwierdził gen. Waldemar Skrzypczak (były dowódca wojsk lądowych) w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. W jego ocenie w ubiegłym roku Ukraińcy z powodzeniem wypierali Rosjan ze swojego terytorium, lecz nie wykorzystali swoich szans. - Ta wojna zaczyna nabierać takiego kolorytu wojny straconych szans - mówił gen. Skrzypczak. Zaznaczył, że Ukraińcy ponoszą porównywalnie dotkliwe straty co Rosjanie, a ich zapasy broni i amunicji się wyczerpują. Zaznaczył, że Europa nie jest w stanie zaspokoić militarnych potrzeb Ukrainy. - Jesteśmy niewydolni. Bez pomocy Amerykanów Ukraina nie wytrzyma naporu ofensywy armii rosyjskiej - podkreślił gen. Skrzypczak. Według niego dla Ukrainy obrona jest konieczna, bo "na nic więcej ich nie stać". Odniósł się także do ukraińskiego generała Wałerija Załużnego, który przyznał się do błędów strategicznych i decyzyjnych. - Jest to bardzo zła rzecz dla Ukrainy - stwierdził gen. Skrzypczak. W jego ocenie podważa to zaufanie zarówno armii, jak i narodu do ich dowódców i liderów. - Tego nie wolno robić - podkreślił. W jego ocenie "jeżeli Zełenski pozwala sobie na wywoływanie zamieszania na poziomie polityczno-wojskowym w Kijowie, to źle to świadczy o Zełenskim". - Chyba czas jego zbliża się ku końcowi - podsumował gość programu. - Nie może być liderem ktoś, kto podważa zdolności dowódców armii ukraińskiej - dodał generał.