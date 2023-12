Zakładnicy w Strefie Gazy. "Historia szefa Hamasu jest dość istotna"

Hamas uprowadził z Izraela podczas ataku 7 października około 240 zakładników. Teraz, jak mówi w rozmowie z Jackiem Stawiskim dr Patrycja Sasnal, organizacja terrorystyczna "położyła ofertę na stole uwolnienia wszystkich zakładników w zamian za uwolnienie przez Izrael wszystkich więźniów palestyńskich". Jednak zdaniem ekspertki PISM Izrael ją odrzuci, mimo że uratowałaby wielu ludziom życie, ponieważ to wyglądałoby, jakby poddawał się swojemu wrogowi. - Izrael nie takie wrażenie chce propagować. Chce zadośćuczynić szkodzie, której doznało społeczeństwo izraelskie - wyjaśniła. Zaznaczyła, że historia szefa Hamasu Jahja Sinwara jest w tym aspekcie dość istotna, ponieważ spędził 23 lata w więzieniu izraelskim. - Jak słyszymy, jemu zależy na tym, żeby uwolnić Palestyńczyków, którzy siedzą w izraelskich więzieniach, tak jak on siedział przez ponad dwie dekady - dodała. Gościni "Horyzontu" mówiła, że podczas jej rozmów z Izraelczykami nikt nie miał pomysłu jak zakończyć konflikt i co zostanie określone mianem sukcesu, a także jak mogą potoczyć się dalsze losy w Strefie Gazy. - 7 października wymknął się wszystkim spod kontroli, to był szok dla wszystkich, również w jakimś sensie dla Hamasu. Tu nie chodzi o to, że są oszołomieni skalą swojego "sukcesu", tylko niekoniecznie celem było zabicie jak najwięcej cywilów, lecz złapanie tych ludzi i wzięcie ich do Strefy Gazy - wyjaśniła dr Sasnal.