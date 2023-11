Zmiana polityczna w Polsce. "W Unii jest zdrowa obawa, że trzeba będzie się z polskim głosem liczyć"

Cieszy duża spójność spojrzenia na politykę - mówiła prof. Katarzyna Pisarska (fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, SGH) o koalicji partii nowej większości parlamentarnej. - Priorytetem dla wszystkich czterech ugrupowań są dzisiaj kwestie europejskie - zaznaczyła gościni. Pierwszym jest szybkie uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Drugim odbudowa pozycji Polski w Europie w czasie kluczowym, gdy Unia przygotowuje się na rozszerzenie o kolejne siedem państw. Przypomniała, że zbliżają się wybory w USA, przez co kraje takie jak Francja i Niemcy już przygotowują się na scenariusz wygranej Donalda Trumpa, czyli "najgorsze scenariusze z punktu widzenia Europy". Gościni odniosła się również do relacji Polski z Niemcami, wyrażając przekonanie, że będą one produktywne i partnerskie. - Z całą pewnością Donald Tusk będzie chciał je zbudować na tym, że polska gospodarka, ale też Polska politycznie, jest dzisiaj niezwykle potrzebna Unii Europejskiej - mówiła gościni. - Zarówno w Brukseli, jak i Berlinie, jest z jednej strony ogromna radość, że będzie partner do rozmowy, a z drugiej strony jest pewna taka zdrowa obawa, że teraz trzeba będzie się z polskim głosem liczyć - dodała.