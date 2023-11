Propalestyńskie demonstracje w Europie. "Same działania zbrojne trzeba oddzielić od polityki Izraela"

Konflikt Izraela z Hamasem wywołuje burzliwe demonstracje w wielu krajach europejskich. Większość z nich ma krytyczny wymiar wobec Izraela. Wznoszone są różne hasła i okrzyki, często wzywające do zniszczenia państwa żydowskiego. Czy to przeniesienie się emocji bliskowschodnich do Europy, to coś nowego i bardzo niebezpiecznego? - pytał Jacek Stawiski w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. - Niebezpiecznie jest to na pewno. Nowe niestety nie jest - odpowiedział doktor Maciej Kozłowski (były ambasador RP w Izraelu). Wyjaśnił, że "zawsze wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie powoduje więcej antysemickich zachowań w Europie". - Same działania zbrojne trzeba oddzielić od polityki Izraela - zaznaczył doktor Kozłowski. Stwierdził, że "wojna jest wojną". - Nikt nie rozlicza USA za bombardowania niemieckich miast w czasie II wojny światowej - dodał doktor Kozłowski.