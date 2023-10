Inwazja Izraela na Strefę Gazy. "Trzeba zdawać sobie sprawę ze skali tego wyzwania"

Czy Izrael rozpocznie wielkoskalową operację lądową w Gazie? - pytał Jacek Stawiski w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. - Generałowie i minister obrony Joaw Galant zapowiadają żołnierzom, że niedługo zobaczą Gazę od wewnątrz, czyli zobaczą jej ulice po rozpoczęciu operacji lądowej. Izrael zapowiada, ale czy to zrealizuje, to inna sprawa - mówił Piotr Łukasiewicz (Polityka Insight). Jego zdaniem, "aby myśleć o zniszczeniu Hamasu, trzeba zdawać sobie sprawę ze skali tego wyzwania, jakim jest walka w mieście, którego nie można porównać z żadnym innym miastem w historii kilku dekad operacji zbrojnych". Zwrócił również uwagę na problemy, które pojawią się, kiedy udałoby się zniszczyć Hamas. - Co zrobić z tak pozostawioną sytuacją polityczno-społeczną w Gazie? Komu przekazać władzę? To myślenie polityczne zbiega się z planowaniem wojskowym. Te względy odsuwają moment inwazji - wyjaśnił Łukasiewicz.