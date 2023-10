Relacje Polski z Unią Europejską po wyborach. "To będzie reset"

Nowy rząd kierowany Donalda Tuska to będzie reset w relacjach z Brukselą i instytucjami unijnymi - komentował w programie "Horyzont" w TVN24 BiS Tomasz Bielecki, korespondent "Deutsche Welle" i "Gazety Wyborczej" w Brukseli. Dodał, że "to nie oznacza, że nie będzie trudności w rozwiązaniu sporów praworządnościowych z Komisją Europejską w kontekście Krajowego Planu Odbudowy". - Do tego potrzeba zmian o znaczeniu prawnym, zmian legislacyjnych czy zmiany stanu prawnego w Polsce. Wiemy, że jest problem prezydenckiego weta i odblokowanie KPO nie jest tylko kwestią deklaracji politycznych i dobrej woli nowego premiera - wyjaśnił Bielecki. Jego zdaniem zmiana rządu nie oznacza też, że "Polska zacznie być bardzo łatwym graczem w sprawach kosztownego dla polskiej gospodarki unijnego ładu". - Tusk zarówno jako premier, jak i szef Rady Europejskiej, był sceptyczny wobec nowych reform ustrojowych w Unii Europejskiej. Choć część jego koalicjantów może myśleć inaczej, on nie będzie entuzjastyczny wobec francusko-niemieckich reform zmniejszania obszaru konsensu na rzecz głosowań większościowych dotyczących rozszerzenia Unii między innymi o Ukrainę - opiniował Bielecki. Zaznaczył jednocześnie, że "asertywność Tuska w relacjach ze wspólnotą nie będzie odbierana tak, jak była odbiera za PiS, z którym nie dało się negocjować w ostatnich latach".