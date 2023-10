Akcja odwetowa Izraela. "Będą próbowali usunąć stamtąd Hamas w sposób trwały"

Ten konflikt ma długą, tragiczną historię. Aktorzy też są w większości ci sami - mówił w programie "Horyzont" Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech i USA, o konflikcie w Izraelu. Jak zaznaczył, "to, co mówią przywódcy Izraela, że nie będzie powrotu do sytuacji sprzed tego ataku, świadczy o tym, że uważają politykę po 2005 roku za nietrafioną". - Będą próbowali usunąć stamtąd Hamas w sposób trwały - dodał. Wskazał, iż "Hamas chce przede wszystkim pokazać, że premier Izraela za wcześnie ogłosił, że Izraelowi się już prawie udało oddzielić sprawę palestyńską od całego kontekstu bliskowschodniego". Jak kontynuował, "ten atak jest również próbą niedopuszczenia do porozumienia z Arabią Saudyjską i przez to izolacji sprawy Gazy i palestyńskiej". Reiter zwrócił uwagę, że "Hamas nie jest sam - jest powiązany z Iranem i nie ma żadnego interesu w tym, żeby doprowadzić do większej stabilizacji na Bliskim Wschodzie". Według niego to "wcale nie jest pewne, że Arabia Saudyjska porzuci myśl o porozumieniu z Izraelem". - To będzie zależało w dużej mierze od tego, jak będzie przebiegał konflikt w samej Gazie i jaki stopień frustracji osiągną społeczeństwa w krajach arabskich - powiedział.