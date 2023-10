Wygrana prorosyjskiej partii na Słowacji. "Pojawią się znowu w słowackiej polityce agenci Moskwy"

To może być pyrrusowe zwycięstwo - ocenił w programie "Horyzont" Wojciech Przybylski (redaktor naczelny "Visegrad Insight", Fundacja Res Publica) wygraną partii byłego premiera Roberto Fico w słowackich wyborach. - Nie jest jasne czy i z kim sformułuje rząd - tłumaczył. Zdaniem Przybylskiego ta wygrana nie oznacza realnego zwycięstwa. Gość Jacka Stawiskiego przypominał powiązania Fico ze środowiskiem przestępczym, w tym z mafią, co przyczyniło się do upadku jego poprzedniego rządu. Mówił także o zarzutach, jakie były stawiane Fico, za wykorzystywanie informacje organów ścigania w trakcie toczących się śledztw "do brudnej kampanii politycznej przeciwko swoim rywalom". Gość programu mówił także o tym, że partia Fico nie ukrywa swoich sympatii prorosyjskich i zapowiada, że zakończy pomoc dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Przybylski tłumaczył, że wygrana partii SMER wynika z dówhc rzeczy: Słowacy nie mają tak negatywnych doświadczeń z Rosją i czują niechęć wobec dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych. - Zapowiedź polityki "bliżej Rosji" może oznaczać przenikanie wrogich Zachodowi elementów ze strony Rosji - zauważył. Dodał, że obecność partii Fico oraz partii radykalnie nacjonalistycznej SNS, może sprawić, że "pojawią się znowu w słowackiej polityce agenci Moskwy", którzy będą działać na rzecz Putina.