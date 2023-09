Afera wizowa. "Nie ma żadnego dialogu, Niemcy są zdane na doniesienia z mediów"

Straż Graniczna wprowadziła na granicy polsko-słowackiej stałe i doraźne kontrole busów i innych pojazdów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą nimi podróżować imigranci próbujący nielegalnie przekroczyć granicę. Z kolei Niemcy od 28 września wyrywkowo kontrolują osoby wjeżdżające do nich z Polski. O kryzysie migracyjnym w programie "Horyzont" w TVN24 BiS mówił Jędrzej Bielecki z "Rzeczpospolitej". - Niemcy bardzo długo nie odpowiadały na zaczepki ze strony Polski. Logika w Berlinie była taka, że to nie ma sensu i tylko zaostrzy konflikt. W Niemczech zaczyna dominować ta sama logika, która od wielu lat jest w Polsce przynajmniej od 2015 roku, że argumenty populistyczne i nacjonalistyczne zaczynają się pojawiać - wskazał. Rozmówca Jacka Stawiskiego wyjaśnił, że w Niemczech jest "rekordowo niskie bezrobocie" i mają "dramatyczną sytuację demograficzną" podobną do Polski. - Potrzebują imigrantów, ludzi do pracy. To jest społeczeństwo, które bardzo szybko się starzeje, tak samo, jak Polska. Rośnie poparcie dla AfD na tle gospodarczym, więc kanclerz Niemiec Olaf Scholz nieco odsuwa racjonalne argumenty mówiące o potrzebach przyjmowania ludzi. Paradoksalnie można powiedzieć, że Polska padła ofiarą tej samej retoryki, która wychodzi z Polski w stosunku do Niemiec - dodał. Zdaniem Bieleckiego kontrole na granicy polsko-niemieckiej są efektem braku dialogu. - Aż trudno uwierzyć, że przy tak ogromnej wspólnocie interesu gospodarczego, ale też i politycznego, nie ma żadnego dialogu. W związku z tym Niemcy są zdani na doniesienia z mediów. Oni czytając je, widzą, że to jest gigantyczna skala wydanych wiz i łączą to ze skokiem ilości osób proszących o zgodę na azyl - powiedział.