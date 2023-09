Pokój między Izraelem a Arabią Saudyjską? "Obu tym państwom grozi Iran"

Jeszcze w tym roku Amerykanie chcą doprowadzić do pełnej normalizacji relacji między Arabią Saudyjską a Izraelem. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, będzie to historyczny przełom. - Te wszystkie trzy państwa mają w pewnym stopniu zbieżne interesy i jeżeli uda im się dopracować to, co mogą zrobić razem, to może z tego wyniknąć nie tylko normalizacja stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską, ale jednym ze skutków może być także posypanie się bojkotu, jaki częściowo istnieje wobec Izraela w świecie arabskim - mówił dziennikarz i publicysta Konstanty Gebert w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. Wyjaśnił, że "jeżeli Arabia Saudyjska, czyli strażnik dwóch najświętszych miejsc islamu, zawarłaby porozumienie z Izraelem, to niemal wszystkie pozostałe państwa arabskie poszłoby w ślad za nią". Dodał też, że "dzisiaj Izrael i Arabia Saudyjska mają całkiem bliskie stosunki". - Obu tym państwom grozi Iran. Jedynym wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa dla Arabii Saudyjskiej w sytuacji, gdyby Iran wyprodukował broń atomową, jest Izrael - tłumaczył Gebert. Zaznaczył, że również i Stany Zjednoczone są skonfliktowane z Iranem.