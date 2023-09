Spotkanie dwóch dyktatorów. "Sojusz może odbyć się tylko i wyłącznie za aprobatą Chin"

Co wyniknie ze spotkania Władimira Putina i Kim Dzong Una? - Korea Północna na pewno chciałaby dozbroić Rosję, aby otrzymać pomoc żywnościową, jednak należy o tym pamiętać, że sama produkuje bardzo słabej jakości broń - odpowiedziała w programie "Horyzont" Magdalena Rybicka (dyrektorka Centrum Badań Azjatyckich Akademii Finansów i Biznesu Vistula). Jak zaznaczyła, "należy czekać, jak Chińczycy ustosunkują się do tego spotkania, bo jakby nie było, sojusz tych dwóch państw może odbyć się tylko i wyłącznie za aprobatą państwa chińskiego". Wytłumaczyła, że wynika to ze względu na fakt, że "Korea Północna, jak również i Rosja, jest mocno uzależniona od Chin". - Pod względem medialnym jest to istotne spotkanie i też tak jest przedstawiane w propagandowej prasie rosyjskiej - dodała Rybicka. Marcin Jacoby (znawca Chin i Azji Wschodniej, SWPS) wskazał, że "Koreę Północną interesuje rosyjska technologia kosmiczna, ponieważ ostatnio kilkukrotnie próbowała nieudolnie wystrzelić satelitę w orbitę" i "jest potrzebna również być może do dalszego rozwoju rakiet międzykontynentalnych". - Pytanie, czy Rosja chce tak naprawdę rozwijać potencjał militarnych Korei Północnej? Niekoniecznie. Czy chcą tego Chiny? Niekoniecznie - kontynuował. Jacoby zwrócił uwagę, że "skoro Korea Północna nie może z nikim handlować i może mieć tylko ograniczony obrót towarowy z Chinami, to szuka jakiś innych możliwości".