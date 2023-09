Jak papież postrzega wojnę? "Trzeba dążyć do pojednania za wszelką cenę"

W ostatnich latach papież Franciszek zrewidował nastawienie, teologię dotyczącą wojny. Każda wojna została uznana za niesprawiedliwość, również wojna obronna i prewencyjna została uznana za zło - powiedział Sebastian Duda (filozof, teolog, redaktor "Więzi", ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie) w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. Wypowiedzi papieża o Ukrainie i Rosji nazwał "niespójnymi, przeciwstawnymi wewnętrzne". - W teologii Franciszka mamy do czynienia z podkreśleniem infekcji i zakażeniem się złem również u ofiar - mówił gość Jacka Stawiskiego. W opinii papieża - jak wskazywał Duda - "wojnę należy zniszczyć i dążyć do pojednania za wszelką cenę". Sebastian Duda odniósł się również do sierpniowej wypowiedzi papieża do młodych Rosjan, gdy nazwał ich "spadkobiercami wielkiego imperium rosyjskiego", odwołując się do Piotra I i Katarzyny II. - Doszło do kolejnej konfuzji u Ukraińców, którzy są zabijani. (...) W historię Rosji i jej politykę imperialną przemoc jest wpisana od kilku stuleci, o czym dobrze wiedzą mieszkańcy naszej części świata - skomentował Duda.