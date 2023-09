Przyszłość Ukrainy po wojnie. "Chcielibyśmy mieć wasze problemy"

W programie "Horyzont" w TVN24 BiS ukraiński historyk profesor Jarosław Hrycak mówił o przyszłości swojej ojczyzny po wojnie, a także o przyszłości Rosji, która jego zdaniem musi upaść. - Rosja nie ma przed sobą dobrego scenariusza. Choroba rosyjska zaszła tak daleko, że Rosja nie ma już siły, żeby się z nią rozprawić - powiedział profesor Hrycak. Stwierdził, że po wojnie powinna zostać przeprowadzona głęboka transformacja Rosji pod presją Zachodu. Gość Jacka Stawiskiego podkreślał również, że "miejsce Ukrainy jest w Europie". Został zapytany o to, czy Ukraińcy nie idealizują Unii Europejskiej i zachodnich demokracji, w których dochodzi do bardzo silnych sporów. - Chcielibyśmy mieć wasze problemy. Nie idealizujemy Europy. Czujemy, że przez presję Zachodu, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, nie mamy ani broni nuklearnej, ani wystarczającej pomocy - odpowiedział profesor Hrycak. Zaznaczył jednocześnie, że Unia Europejska jest “wielką strefą bezpieczeństwa”. - My do tej strefy dążymy - dodał profesor Hrycak.