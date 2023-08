"Putin nie zapomina. Mieliśmy do czynienia z egzekucją"

To wszystko było zrobione w sposób demonstracyjny, który miał pokazać, że Putin utrzymuje kontrolę nad sytuacją - mówił o domniemanej śmierci Jewgienija Prigożyna w katastrofie lotniczej Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Zdaniem gościa "Horyzontu" to kara za czerwcowy pucz, który był "najpoważniejszy kryzysem wewnętrznym od czasów objęcia władzy przez Putina". - On tego typu zniewag nie zapomina. (...) Wydaje mi się, że mieliśmy do czynienia z egzekucją - powiedział. Konończuk odnosi wrażenie, że również w samej Rosji nikt nie ma wątpliwości, iż Prigożyn zginął na polecenie rosyjskiego dyktatora. Gość Jacka Stawiskiego zauważył, że "system w Rosji nie jest w pełni scementowany", dlatego sądzi, że na Kremlu "dojdzie do stopniowego czyszczenia osób nielojalnych". Nie wykluczył też zmian w samej Grupie Wagnera, ale - jak przyznał Konończuk - Putin potrzebuje najemników i dalej będzie z nich korzystał.