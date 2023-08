Grupa Wagnera w Afryce. "Tam są hasła: niech żyje Rosja i flagi rosyjskie"

Niedawny pucz wojskowy w Nigerze pokazał sympatie prorosyjskie w Afryce. Zdaniem gościa programu "Horyzont" Jana Natkańskiego zaangażowanie Grupy Wagnera w Afryce jest "powodem, dlaczego w Polsce powinniśmy interesować się sytuacją w Nigrze". Były ambasador RP w Kuwejcie, Sudanie i Egipcie wskazywał, że "Rosjanie bazują na dobrych, w rozumieniu Afrykanów, tradycjach poparcia Związku Radzieckiego dla ruchów narodowo-wyzwoleńczych w Afryce". Zdaniem gościa Jacka Stawickiego wydarzenia w Nigrze, mogą być zapowiedzią powrotu autorytarnych potęg Rosji i Chin do Afryki jako "przeciwstawienie się Zachodowi". Jak wskazał Natkański, w samym Nigrze znajduje się kluczowa baza obserwacyjna amerykańskiego wojska, dzięki której mogą oni zbierać informacje o ruchach dżihadystów i organizacjach islamistycznych. - Afryka może stać się nowym polem rywalizacji na skalę globalną – prognozował były ambasador. Dodał, że nowi wojskowi przywódcy afrykańscy potrzebują pomocy w zwalczaniu islamskich ruchów terrorystycznych. - Nowi przywódcy liczą, że z tym poradzi sobie Grupa Wagnera - mówił. Jednocześnie przypomniał o krwawej strategii radzenia sobie z terroryzmem przez Prigożyna i jego ludzi. - Jeśli pojawi się sygnał, że w jakieś wiosce pojawił się terrorysta, to cała wioska jest zrównana przez nich z ziemią - opowiadał Natkański. Zwrócił uwagę, że obecność grupy Wagnera w Afryce trwa od kilku lat. W Kongo ludzie Prigożyna stanowią gwardię prezydencką. - Na dobrą sprawę kontrolują większość kraju. Sięgają po bogactwa naturalne, przede wszystkim diamenty i złoto - wymieniał były ambasador. Podkreślił, że "jednym z podstawowych elementów" działań Rosji w Afryce jest wspieranie puczystów, by wywołać falę emigracji do Europy. - To jest nie tylko w interesie Rosji. To jest celem działania Rosji - mówił. Natkański tłumaczył również, że Rosjanie prowadzą kampanię antyfrancuską, dzięki czemu udało im się wyeliminować Francję z części państw Sahelu. - Tam są hasła: niech żyje Rosja i flagi rosyjskie - powiedział.