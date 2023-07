"To są sukcesy opatrzone krwią". Jak przebiega ukraińska kontrofensywa?

Siły ukraińskie intensyfikują działania, zwiększając ataki i wysyłając dodatkowych żołnierzy na pole bitwy — poinformowało w środę trzech urzędników amerykańskiego Departamentu Obrony. Niektórzy uważają, że to może być główne natarcie kontrofensywy. - To jest początek kontrofensywy, czyli wzmożonych działań na znacznej części wschodniej Ukrainy - mówił w programie "Horyzont" gen. Bogusław Pacek (Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego). Dodał jednak, że "do głównego uderzenia jest jeszcze daleko". Gen. Pacek wskazał, że "zostali już użyci żołnierze wyszkoleni na Zachodzie". - Tych żołnierzy i uzbrojenia jest znacznie więcej, niż na początku czerwca, kiedy nastąpił bardziej ofensywny etap wojny po stronie ukraińskiej - kontynuował. Jak podkreślił, "są już pierwsze sukcesy, przede wszystkim w rejonie Bachmutu, gdzie widać od wielu dni przesunięcia wojsk i stopniowe wypieranie Rosjan z obronnych pozycji". Zaznaczył, że wynikają one z ogromnej determinacji Ukraińców oraz środków, które otrzymali z Zachodu, ale przypomniał, że "to są sukcesy opatrzone krwią". - Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ten, który naciera, albo ma tych ofiar więcej, a jeżeli nawet by tak nie było, to ofiar po stronie nacierających jest dużo - powiedział. Według generała Packa "trzeba przyznać, że Rosjanie wyciągnęli w znacznym stopniu wnioski z poprzednich kompromitujących porażek". Zwrócił uwagę, że o ile "nadal popełniają oni wiele błędów", tak "profesjonalnie przygotowali bardzo solidną obronę".