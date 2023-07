Izrael "jest w punkcie, z którego może już nie być powrotu"

Masowe protesty odbywają się w Izraelu od stycznia, gdy prawicowy rząd Netanjahu zaprezentował plan reformy wymiaru sprawiedliwości. Podczas wystąpienia przed połączonymi izbami Kongresu prezydent Izaak Herzog stwierdził, że demonstracje i burzliwe protesty sprawiają, że "izraelska demokracja jest silna". - Z całą pewnością wielu obserwatorów, ale też Izraelczyków, nie miało przez lata wątpliwości, że być może izraelska demokracja nie jest demokracją idealną, ale jest stabilną - mówiła w programie "Horyzont" prof. Joanna Dyduch (UJ, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu). Zwróciła jednak uwagę, że "od wielu ekspertów słyszymy coś zupełnie innego - izraelska demokracja nie tylko jest w ogromnym kryzysie, ale również jest zagrożona i znajduje się w punkcie, z którego może już nie być powrotu". Jak wskazała, "fakt, że w Izraelu rządzi ekstremalna prawica, sprawia, że pewna część społeczeństwa poczuła się poważnie zaniepokojona". Według prof. Dyduch reforma sądownictwa jest najpoważniejszym zagrożeniem, a jest nim przede wszystkim topniejące zaufanie do instytucji publicznych, rządu, wzrastająca polaryzacja. Podkreśliła, że demokracja nie może istnieć bez partycypacji, której formą mogą być protesty. - Wydaje się, że demonstracje, które obserwujemy w Izraelu, są dowodem na to, iż obywatele czują, że to jest ich państwo i chcą zagwarantować swoją bezpieczną przestrzeń - powiedziała. Jak jednak zaznaczyła, "trudno mówić o nadzwyczajnym optymizmie wśród demonstrujących, obserwatorów w samym Izraelu, jak i za granicą".