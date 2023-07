Francja na skraju chaosu? "Staje się archipelagiem coraz bardziej wrogich społeczności"

Za nami kilka dni burzliwych, największych od lat zamieszek we Francji po tym, jak zastrzelono 17-latka. Ale to nie jedyne zamieszki w kraju w tym roku. W kwietniu i maju Francuzi wyszli na ulicę, by sprzeciwić się reformie emerytalnej. Czy krajem nie da się już rządzić? O tym w rozmowie z Jackiem Stawiskim w "Horyzoncie" rozmawiali Piotr Moszyński (korespondent "Gazety Wyborczej" we Francji) oraz prof. Aleksander Hall (działacz opozycji w PRL, były minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego). - Te problemy wrosły w tkankę społeczną we Francji. Nie zapominajmy, że reakcje pod tytułem "rozruchy" najczęściej tak nazywane, są obecne we francuskim życiu społecznym i politycznym od lat 90. - wskazał Moszyński. W jego ocenie problem wziął się z tego, że "o sytuacji i pozycji imigrantów w społeczeństwie francuskim mówi się od bardzo wielu lat, wszyscy się nad tym cyklicznie pochylają, kiwają z troską głowami i mówią, że trzeba to jakoś rozwiązać, po czym sprawa ucicha do następnych rozruchów". - Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, że należy ograniczyć w sposób istotny imigrację z krajów Maghrebu, ponieważ nie dochodzi do syntezy kulturowej. (...) Francja staje się archipelagiem oddzielonym od siebie społeczności, nielubiących się i coraz bardziej wrogich - powiedział prof. Hall.