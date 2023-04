Ogromne nadzieje i sprawdzian dla Ukrainy. "Brakuje jednego kluczowego elementu"

Ukraińskie władze zapewniają, że wszystkie przygotowania do oczekiwanej ofensywy przeciwko rosyjskim siłom zbrojnym zostały już zakończone. Jak wskazał w programie "Horyzont" Michał Baranowski, dyrektor biura German Marshall Fund w Warszawie, ofensywa jest bardzo ważna dla Ukrainy i stanowi test tego, jak efektywnie wykorzystała dotychczasową pomoc ze strony Zachodu. Dodał, że od poziomu sukcesu zależą decyzje o dalszej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie podkreślił, że oczekiwania dotyczące zwycięstwa Ukrainy są obecnie "za bardzo rozbuchane". Rozmówca Jacka Stawiskiego wyjaśnił, że Ukraińcy "mają bardzo dobre uzbrojenie w formie czołgów, ale nie mają jednego kluczowego elementu - dalekosiężnej artylerii rakietowej, poza HIMARS-ami, która pozwoliłaby im uderzyć w Krym, który jest w tym rozdaniu szczególnie ważny". W kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się w lipcu, oraz ewentualnych szans Ukrainy na członkostwo w Sojuszu, Baranowski zaznaczył, że "najprawdopodobniej ofensywa będzie trwała podczas szczytu, więc przywódcy będą świadkiem tego, jak Ukraina walczy". Przyznał jednak, że na razie nie ma jednomyślności w NATO, jeśli chodzi o członkostwo Ukrainy w najbliższym czasie. Baranowski wyjaśnił, że większość zgadza się co do tego, że trudno będzie wyobrazić sobie stabilny europejski system bezpieczeństwa bez włączenia Ukrainy do NATO, ale moment przystąpienia może nastąpić tylko po zakończeniu konfliktu.