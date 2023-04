"Fatalny moment", ale ma on "największą władzę ze wszystkich przywódców demokratycznego świata"

Prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze powrotnej z wizyty w Chinach powiedział, że Europa musi się oprzeć presji stania się "naśladowcą Ameryki". Odnosząc się do napięć między Chinami a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa, jest to, że "zostanie uwikłana w kryzysy". - Macron powiedział to w fatalnym momencie, wieńcząc wizytę w Chinach - stwierdził w "Horyzoncie" Jędrzej Bielecki, były korespondent "Rzeczypospolitej" w Brukseli i Waszyngtonie. Bielecki przyznał jednak, że to, o czym mówi francuski przywódca, może stać się autentycznym problemem. - Nie wiemy, jak długo Stany Zjednoczone rzeczywiście utrzymają zainteresowanie w Europie. Nie wiemy, czy za półtora roku do Białego Domu nie wróci Donald Trump. Europa na taki przypadek musi być przygotowana – podkreślił. Gość Jacka Stawiskiego wspomniał także o towarzyszce podróży prezydenta Francji. Oboje starali się przekonywać Pekin w sprawie Ukrainy. - Macron pojechał do Chin w towarzystwie Ursuli von der Leyen. A z kim powinien był pojechać? Powinien oczywiście pojechać z Olafem Scholzem – podkreślił. - Jeżeli Europa ma być Europą polityczną - Europą, która jest potęgą - to musi być zjednoczona, chociaż na poziomie tandemu niemiecko-francuskiego – tłumaczył. Zdaniem dziennikarza Macron "jest nadal prezydentem wielkiego formatu i Francja też nadal jest państwem wielkiego formatu". - Trzeba sobie uświadomić to, że prezydent Francji ma największą władzę ze wszystkich przywódców demokratycznego świata. To jest dziedzictwo V republiki – uzasadnił.