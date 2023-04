Rozwój sztucznej inteligencji. "Jest cały szereg aspektów, które są trudne do regulacji"

Prezesi wielu firm technologicznych, znawcy technologii, eksperci zajmujący się badaniem teraźniejszości i przyszłości podpisali list, w którym ostrzegają przed dalszym rozwojem sztucznej inteligencji. Apelują, żeby chociaż na kilka miesięcy go zatrzymać, aby zastanowić się, do czego to wszystko prowadzi. Boją się, że niekontrolowany rozwój AI zagraża ludzkości i rozwojowi społeczeństwa. Jak rozumieć ten apel i co on mówi nam o dzisiejszych wyzwaniach technologicznych? O tym w programie "Horyzont" w TVN24 BiS Jacek Stawiski rozmawiał z profesorem Michałem Kleiberem, byłym prezesem Polskiej Akademii Nauk. - To jest cecha wszystkich innowacji technologicznych. One wszystkie mają w sobie olbrzymie zalety i jednocześnie zagrożenia. Trzeba je wprowadzać w niezwykle przemyślany sposób, żeby te zagrożenia redukować lub przynajmniej zminimalizować - mówił Kleiber. Stwierdził, że "sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka w kluczowych sprawach". Zaznaczył jednocześnie, że część instytucji bez wykorzystania sztucznej inteligencji przestanie być konkurencyjna i nie będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesności. Dodał, że "autorzy listu nie są przeciwko rozwojowi tego nurtu informatyki, ale boją się pojawienia sztucznej inteligencji, która jest nie do odróżnienia od tego, co my myślimy". Wyjaśnił również, że o sztucznej inteligencji mówi się już od dawna, jednak w Polsce temat ten nie był do tej pory poruszany. - Unia Europejska w kwietniu 2021 próbowała sformułować regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, ale do dzisiaj nie znaleziono konsensusu. Jest cały szereg aspektów, które są trudne do regulacji, bo są nieprzewidywalne - powiedział Kleiber. Stwierdził, że należy regulować sztuczną inteligencję i jej rozwój, żeby nie przegrać w wyścigu innowacyjności, ale jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z zagrożeń i stawić im czoła. - Wielkie wyzwanie dla ekspertów, a później i polityków, żeby potrafili wprowadzić pewne regulacje ustawami formalnymi - podsumował Kleiber.