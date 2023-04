Putin ma nowy plan. "Próbuje sprawiać wrażenie, że dyktuje warunki światu"

Władimir Putin ogłosił, że Federacja Rosyjska rozmieści taktyczną broń atomową na Białorusi. W rozmowie z BBC laureat Nagrody Nobla, rosyjski dziennikarz Dmitrij Muratow mówi, że "propaganda państwowa przygotowuje ludzi do myślenia, że wojna nuklearna nie jest czymś złym". - W tym samym czasie, kiedy nastąpiła inwazja, Putin ogłosił rozkaz, że postawił w stan gotowości swoje siły strategiczne - mówił w programie "Horyzont" Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Zaznaczył, że "wtedy zaczął się etap potrząsania nuklearną szablą przez Rosję". W rozmowie z Jackiem Stawiskim wytłumaczył, że w wymiarze politycznym to jest "podnoszenie strachu przed użyciem broni jądrowej na nowy poziom i komunikowanie Zachodowi, że Putin robi razem z Łukaszenką to, co robią europejskie kraje NATO ze Stanami Zjednoczonymi". Zdaniem Świerczyńskiego w wymiarze propagandowym, na który zwraca uwagę noblista, "to kolejne wzmocnienie języka odwołującego się do rosyjskiego neoimperializmu". - Przywódca Kremla próbuje sprawiać wrażenie, że to Rosja dyktuje warunki światu, a nie na odwrót - dodał. Marek Świerczyński przypomniał również, że Białoruś "od dłuższego czasu się stacza, jeśli chodzi o jej status międzynarodowy, ale wejście jej w rosyjski obszar nuklearny jeszcze bardziej odsunie ją od normalizacji relacji z Zachodem".