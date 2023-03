W programie "Horyzont" w TVN24 BiS o wielkim szczycie rosyjsko-chińskim. W Moskwie spotkali się prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping, żeby porozmawiać o nowych formach partnerstwa, przyjaźni i współpracy. Co to wszystko oznacza dla sytuacji w Europie i wojny w Ukrainie? Czy Chin będą czynnie wspierać Rosję w tym konflikcie? O tym Jacek Stawiski dyskutował z Witoldem Juraszem, komentatorem portalu Onet.pl i byłym dyplomatą. - Dzisiaj Rosja może co najwyżej aspirować do roli junior partnera Chin. Ja nie sądzę, żeby Rosja była psychologicznie zdolna do bycia junior partnerem kogokolwiek - stwierdził Jurasz. Jego zdaniem sojusz rosyjsko-chiński nie przekształci się w jawne wsparcie dostaw broni dla armii rosyjskiej. - Chiny mają interes w tym, żeby wojna się przedłużała, ale mają też drugi interes, znacznie ważniejszy. Chiny nie chcą, żeby Europa dołączyła do Stanów Zjednoczonych w polityce powstrzymywania Pekinu - opiniował Jurasz. Dodał, że "kłopoty Zachodu są na rękę Chinom". Gość Jacka Stawiskiego przyznał również, że dużo słyszy się o "rozpadzie Rosji", jednak on nie widzi na to szans. - Rosja przetrwa ten kryzys - powiedział. Był pytany także o wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakau aresztowania prezydenta Rosji. - Władimir Putin aresztowany i osądzony nie będzie i do żadnej celi nie trafi, bo ma bombę atomową - komentował Jurasz. Stwierdził, że wyrok ten będzie utrudnieniem dla niektórych państw Zachodu do powrotu do "business as usual" z Rosją.