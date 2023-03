Protesty w Izraelu. "Ta ustawa stała się kroplą przelewającą czarę"

Izraelczycy protestują przeciwko forsowanym przez władzę zmianom w sądownictwie. Zakładają one między innymi zwiększenie kontroli rządu nad procesem wyborów sędziów sądu najwyższego. - To, co się w tej chwili dzieje w Izraelu, nie miało precedensu w jego 75-letniej historii - mówiła Agnieszka Magdziak-Miszewska, była ambasadorka Polski w Izraelu. Zwróciła przy tym uwagę, że po raz pierwszy w historii tego kraju, w demonstracjach biorą udział rezerwiści. - Bez rezerwistów armia Izraela właściwie nie istnieje - dodała. Wyjaśniła, że planowana reforma przyznaje parlamentowi nieuznawanie wyroków sądu najwyższego, a to on "wielokrotnie nakazywał na przykład rozebrać część muru, ponieważ został zbudowany niezgodnie z prawami Palestyńczyków". - Jest tam jeszcze kilka innych spraw, którymi najbardziej interesuje się premier, ponieważ nad nim samym ciążą zarzuty o korupcję - wspomniała Agnieszka Magdziak-Miszewska. Zaznaczyła, że Benjamin Netanjahu "zagwarantował sobie w obecnym Knesecie (parlament Izraela - przyp. red.), niebywałe środki finansowe" i podatnicy płacą między innymi za utrzymanie jego dwóch prywatnych rezydencji. Jej zdaniem "ta ustawa stała się kroplą przelewającą czarę". Pytana, czy przy takim oporze, wyobrażalne jest przeprowadzenie tych zmian w sądownictwie, odpowiedziała, że ministrowie koalicji i Netanjahu prędzej czy później będą musieli szukać kompromisu. Podkreśliła również, że w związku z tą sytuacją następuje również dość gwałtowna degradacja stosunków izraelsko-amerykańskich.