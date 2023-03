Udana dywersja. Białoruscy partyzanci twierdzą, że na lotnisku w Mińsku wysadzili rosyjski samolot wczesnego ostrzegania. - To pokazuje, że możemy walczyć z okupacją rosyjską na Białorusi. Z drugiej strony, Łukaszenka też czuje się niebezpiecznie - powiedział w programie "Horyzont" w TVN24 BiS i TVN24 GO Paweł Łatuszka, opozycjonista, były ambasador Białorusi w Warszawie. Jak dodał, plan nie zostałby zrealizowany, gdyby nie pomogli wojskowi. W rozmowie z Jackiem Stawiskim dodał, iż partyzanci, biorący udział w wysadzeniu samolotu, są bezpieczni, znajdują się poza terenem Białorusi. Zdaniem Łatuszki, "na pewno Łukaszenka jest jedynym, realnym aliantem Putina", ale nie zależy mu na tym, żeby wysłać armię w stronę Ukrainy. Nie widzi też szans, by w najbliższych miesiącach doszło do upadku reżimu. Komentując spotkanie białoruskiego dyktatora z Xi Jinpingiem, zdaniem Łatuszki, "Łukaszenka rozumie, że Putin jest toksycznym aktywem dla niego", dlatego jedną nogą jest w Rosji, "drugą stawia w Chinach". W Pekinie obaj przywódcy mieli rozmawiać między innymi o "kryzysie ukraińskim".