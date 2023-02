24 lutego minęła pierwsza rocznica rosyjskiej zbrodni na Ukrainę. W specjalnym wydaniu programu "Horyzont" z Rzeszowa, gdzie skutki wojny są bardzo odczuwalne, Jacek Stawiski rozmawiał z Wojciechem Jagielskim z "Tygodnika Powszechnego". Zdaniem reportażysty wojna w Ukrainie, to "zderzenie dwóch sił, które postrzegają świat inaczej i mają inne kryteria dobra i zła, a nawet jeżeli są podobne, to wizja świata takiego, jaki według nich powinien być dla dobra wszystkich, są bardzo różne". – To, jak będzie wyglądała Europa, będzie wiele zależało od rezultatu tej wojny – dodał. Zdaniem Pawła Pieniążka, autora książki "Opór. Ukraińcy wobec rosyjskiej inwazji" wojna przyśpieszyła procesy odrzucenia rosyjskości, a także zwiększyła przynależność do państwa. – Tej siły pozostaje bardzo dużo. Choć społeczeństwo jest wymęczone i zmaga się niemal codziennie ze strasznymi wydarzeniami, to wciąż jest gotowe do poświęceń i do działania. Opór ukraiński się nie kończy – wyjaśnił.