Wizyta Joe Bidena w Polsce. "To wyraz głębokiego zrozumienia sytuacji"

W programie "Horyzont" w TVN24 BiS o zbliżającej się wizycie Joe Bidena w Polsce. Amerykański prezydent po raz drugi w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy odwiedzi nasz kraj. Czego można się spodziewać po tej wizycie? - o tym Jacek Stawiski rozmawiał ze swoim gościem - politologiem profesorem Romanem Kuźniarem. - Stany Zjednoczone są naturalnym przywódcą zespołu państw, które wspierają Ukrainę. Prezydent Biden doskonale wczuwa się w tę rolę. Jestem pełen podziwu dla jego pewnego i rozważnego przywództwa - mówił Kuźniar. Jego zdaniem prezydent Biden przyjedzie do Warszawy z przesłaniem, że Polska może liczyć na Stany Zjednoczone w najtrudniejszej próbie od czasów II wojny światowej. Wspomniał też swoją wizytę z Bronisławem Komorowskim w Białym Domu w grudniu 2010 roku, kiedy Biden, wówczas jako wiceprezydent, niespodziewanie pojawił się na spotkaniu polskiej delegacji z prezydentem Barackiem Obamą, ponieważ chciał posłuchać, co Polacy mają do powiedzenia na temat Rosji. - Biden bardzo się Rosją interesuje i ją świetnie rozumie. Wie z kim mamy do czynienia - powiedział Kuźniar. Stwierdził, że przyjazd prezydenta USA do Warszawy jest wyrazem "głębokiego zrozumienia sytuacji".