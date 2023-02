Czy Chiny dystansują się od Rosji? "To, co widzieliśmy w mediach, to nadinterpretacje"

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych opublikowała zdjęcia podejrzanego chińskiego balonu obserwacyjnego, który został zestrzelony w sobotę nad terytorium USA. Jaki wpływ ta sytuacja będzie miała na relacje Pekinu z Waszyngtonem? - Sam ten incydent może nie jest przełomowy, natomiast jest bardzo ważny - mówiła w programie "Horyzont" Alicja Bachulska, analityczka ds. Chin w European Council on Foreign Relations. Zaznaczyła, że "to jest kolejny element pogarszających się stosunków chińsko-amerykańskich". Zwróciła też uwagę, iż skala emocji i debata publiczna, która przetaczała się przez Stany Zjednoczone, "pokazuje również skalę polaryzacji amerykańskiego społeczeństwa, jeśli chodzi o oceny zagrożenia płynącego z Chin". Gościni Jacka Stawiskiego wypowiedziała się również na temat stosunku Chin do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreśliła, że "z perspektywy tego, co mówią przedstawiciele Chin, nie widać żadnych rzeczywistych oznak tego, że Chiny w jakikolwiek sposób starają się dystansować od Rosji". - To, co widzieliśmy w mediach, to były przeinaczenia, albo nawet nadinterpretacje pewnych stanowisk, które Chiny podtrzymują od wielu lat - tłumaczyła Alicja Bachulska. Według niej "nie widać żadnej jakościowej zmiany od początku inwazji na Ukrainę". Ostrzegła, że nie należy nadinterpretować pojedynczych zdań wypowiadanych przez chińskich dyplomatów, "ponieważ to bardzo często są deklaracje nakierowane na odbiorcę, który nie do końca jest zaznajomiony z oficjalną chińską komunikacją".