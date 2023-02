Wyścig Ukrainy z czasem. "Rosja będzie próbowała odzyskać inicjatywę"

Wielu ekspertów spodziewa się, że Rosja szykuje się na kolejną wielką ofensywę. Czy Zachód zdąży dostarczyć na czas pakiety zbrojeń, a Ukraina zdąży je wdrożyć? O tym Jacek Stawiski rozmawiał ze swoim gościem w programie "Horyzont". - Trwa oczywiście wyścig z czasem, gdyż obie strony przygotowują się do nowej fazy tej wojny - mówił Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zaznaczył, że Rosja będzie próbowała odzyskać inicjatywę, a Ukraina liczy na to, że wytrzyma to rosyjskie natarcie i będzie w stanie kontynuować wyzwalanie okupowanych przez Rosję terytoriów. Jego zdaniem "trudno w tej chwili przesądzać", czy Zachód zdąży dostarczyć pakiety uzbrojenia. Podkreślił, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której "każda broń, w każdej ilości jest Ukrainie bardzo potrzebna". - Dobrze, że została podjęta decyzja o rozpoczęciu dozbrajania Ukrainy sprzętem zachodnim, ponieważ możliwości mobilizowania amunicji do uzbrojenia postsowieckiego zaczynały się wyczerpytwać - tłumaczył. Sławomir Dębski mówił również o wsparciu ukraińskiego Lotnictwa przez Zachód. Zwrócił uwagę, że w tej chwili nie ma w najbliższym pakiecie, uruchamianym przez prezydenta Bidena, pozycji dotyczącej lotnictwa, ale w lutym odbędzie się kolejne spotkanie grupy Ramstein i tam będą zapadały kolejne decyzje. Jego zdaniem to tam zapadnie decyzja dotycząca wsparcia lotnictwa Ukrainy.