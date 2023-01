''Desakralizacja władzy". Co o stanie demokracji na świecie mówią protesty w Brazylii?

Tysiące zwolenników byłego prezydenta Brazylii przedarło się w niedzielne popołudnie przez kordony bezpieczeństwa i zaatakowało budynki Kongresu, Sądu Najwyższego i pałacu prezydenckiego Planalto. Wydarzenia w Brasilii przywołują na myśl atak na Kapitol, jakiego dwa lata temu dopuścili się zwolennicy Donalda Trumpa. – Mamy do czynienia z nieliberalną miedzynarodówką, która wzajemnie się inspiruje od kraju do kraju – stwierdził w "Horyzoncie" dr Jarosław Kuisz, redaktor naczelny "Kultury Liberalnej". – Dochodzi do desakralizacji miejsc władzy. Tłum wdziera się do miejsc, które otoczone są sacrum. Ku naszemu zaskoczeniu, obserwujemy sytuację, w której zupełnie przypadkowi ludzie niszczą budynki publiczne – podkreślił. Gość Jacka Stawiskiego zauważył, że "ktoś chce nie tylko zakwestionować wyniki wyborów, ale podważyć ustrój". – Przez trzydzieści lat przeżywaliśmy niebywały spokój w imię wartości liberalnych - ocenił. Dr Kuisz wskazał także, że "ludzie za naszą wschodnią granicą przypominają nam o wartościach". - Niepewność zawsze towarzyszy demokracji - zaznaczył.