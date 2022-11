"Plan Marshalla" dla Ukrainy. "Odbudowa musi się zacząć już teraz"

"Plan Marshalla" dla Ukrainy. Jak można wyobrażać sobie wdrożenie czegoś podobnego do planu odbudowy Europy po II wojnie światowej, kiedy ogromna część Ukrainy nadal jest bombardowana przez Rosję i nie widać żadnych perspektyw, żeby Moskwa zaprzestała swojej agresji? O tym między innymi Jacek Stawiski rozmawiał ze swoim gościem w programie "Horyzont". - Architektura tego nowoczesnego "planu Marshalla" jest już przygotowywana i konferencja berlińska w zeszłym tygodniu była jednym z etapów pokazujących przygotowanie do niego - mówił Michał Baranowski, szef warszawskiego biura German Marshall Fund. Podkreślił, że "ta odbudowa musi się zacząć już teraz na terenach, które są do tego gotowe, a nie tak jak w przypadku "planu Marshalla", dopiero dwa lata po zakończeniu wojny". Wyjaśnił, że głównym formatem do omówienia strategii pomocy będzie format G7, czyli spotkania liderów najważniejszych, demokratycznych gospodarek światowych. Michał Baranowski dodał również, że Unia Europejska będzie odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu tego planu i są pierwsze przymiarki do tego, ile to będzie kosztowało i jak powinno działać. - Już spotkali się ministrowie spraw zagranicznych grupy G7, żeby omówić na razie doraźne potrzeby pomocy Ukrainie, jeżeli chodzi o sprawy energetyczne - powiedział.