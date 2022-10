Brytyjski Barack Obama, "zakładnik skrajnej prawicy" i zwolennik brexitu. Opanuje chaos?

Dwie wielkie gospodarki i dwa państwa grupy siedmiu najbogatszych krajów świata i najważniejszych gospodarek Zachodu, czyli Wielka Brytania i Włochy, mają nowych premierów. Mamy do czynienia z historycznymi wydarzeniami dla obu tych krajów. We Włoszech Giorgia Meloni jest pierwszą kobietą w roli premierki Republiki Włoskiej, z kolei w Wielkiej Brytanii Rishi Sunak jest nie tylko najmłodszym premierem w historii, ale również jest pierwszym przedstawicielem społeczności azjatyckiej i jest pierwszym niebiałym premierem. O tym, co oznaczają dla swoich krajów te wybory i czy można mieć związane z nimi obawy, w "Horyzoncie" Jacek Stawiski rozmawiał z prof. Janem Zielonką z Uniwersytetu Weneckiego i Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Wydawałoby się, że gorszego wyboru niż premier Boris Johnson nie można było zrobić. Okazało się, że zrobiono jeszcze gorszy, wybierając Liz Truss. Teraz mamy premiera, który jest bardziej rozsądny i mniej skrajny, ale jest w dalszym ciągu w jakimś stopniu zakładnikiem skrajnej prawicy brytyjskiej – ocenił rozmówca. Wyjaśnił, że w kategorii brytyjskich wspomniana skrajna prawica oznacza "zupełnie ślepe poparcie dla brexitu, zupełnie nieracjonalną politykę migracyjną i kulturową". Mówiąc o premier Włoch Giorgii Meloni prof. Zielonka powiedział, że jej "okres miodowy" wkrótce się skończy. - Styl osób, które wzięła do swojego rządu, nie budzi nadziei, że to będzie rząd polubowny – dodał.