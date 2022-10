Aneksja okupowanych obwodów Ukrainy. "Rosja będzie przegrywać bitwę o narrację"

Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu ogłosił aneksję okupowanych obwodów Ukrainy do Rosji. Ukraina w odpowiedzi złożyła wniosek do NATO o przyjęcie jej jako państwa członkowskiego w specjalnym, przyspieszonym trybie. Co to oznacza dla tej wojny? O to między innymi Jacek Stawiski pytał swojego gościa w programie "Horyzont". - W momencie, w którym Rosja zdecydowała się na inwazję na Ukrainę i kiedy nie udało się im wymusić zmiany władzy w Kijowie, Putin musiał skorygować swoje cele - mówił Wojciech Lorenz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dodając, że koncentrują się one na nowych zyskach terytorialnych. Według niego "mamy do czynienia z sytuacją, w której reżim Putina podejmuje kilka działań jednocześnie, ogłaszając mobilizację i pokazując, że mimo ukraińskich sukcesów na froncie będzie w stanie bronić stanu posiadania". Zwrócił uwagę, że jednocześnie pojawiają się groźby użycia broni nuklearnej w przypadku próby przejęcia kontroli nad terytoriami, które w perspektywie Kremla są rosyjskie. Jego zdaniem "ze strony Zachodu płynie prawidłowa komunikacja strategiczna dotycząca tego, że te pseudoreferenda i próba aneksji nie zmieniają determinacji NATO do udzielania dalszego wsparcia Ukrainie". W jego przekonaniu "Rosja będzie przegrywać bitwę o narrację i wraz z przedłużaniem się tego konfliktu będzie pod coraz większą międzynarodową presją". Wojciech Lorenz wypowiedział się również na temat wycieku gazu z dwóch rurociągów Nord Stream. - Oczywiście ciągle nie wiemy, kto stoi za tymi eksplozjami, ale widać, że służą one Rosji i wpisuje się to wszystko w kontekst wojny, jaką toczy z Zachodem - stwierdził.