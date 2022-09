"Zachód nie jest gotowy na zwycięstwo Ukrainy"

Około sześć tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium państwa ukraińskiego zostało odzyskane przez Ukrainę w ramach ofensywy wojskowej. Na przejętych ternach pod Iziumem odkryciu 450 grobów, w których zostały pochowane także ofiary cywilne. Jakie to może mieć konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny? O to między innymi Jacek Stawiski pytał swojego gościa w programie "Horyzont". - Nie jesteśmy przygotowani na zwycięstwo Ukrainy - stwierdził Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, zwracając uwagę, że "zachód był przekonany, że Rosjanie nie mogą przegrać tej wojny i było to raczej myślenie jak ratować elementy Ukraińskiej niepodległości". Zaznaczył, że "niewątpliwie armia rosyjska się skompromitowała, co ma dalekosiężne skutki w bardzo wielu częściach świata, nie tylko na froncie, natomiast my nie bardzo wiemy co z tym fantem zrobić". Zaznaczył, że Ukraina będzie się upominała o dołączenie do Unii Europejskiej, członkostwo w NATO oraz będzie chciała rozmawiać o odbudowie swojego kraju i jego włączeniu w europejski obieg gospodarczy i cywilizacyjny. Podkreślił, że "jest coś takiego jak strach przed zwycięstwem Ukrainy". - Dziesiątki ekspertów zadają sobie pytania, co zrobią Rosjanie, jak zaczną przegrywać, czy nie zdecydują się na użycie broni atomowej, jak na to należy odpowiedzieć - mówił Nowakowski, dodając, że "to jest mnóstwo bardzo trudnych kwestii".