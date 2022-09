"Odpowiedzialność moralna Niemiec jest oczywista". Czy Polska powinna domagać się reparacji?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podliczył kwotę strat Polski z tytułu II wojny światowej i wrócił do tematu reparacji od Niemiec. - Odpowiedzialność moralna Niemiec oczywiście istnieje, ale nie uważam, że w jakiś sposób można doprowadzić do rozwiązania tego tematu za pomocą reparacji - mówił w rozmowie z Jackiem Stawiskim w programie "Horyzont" Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Zaznaczył, że ten proces od dłuższego czasu jest analizowany zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Zwrócił uwagę, że mamy wyzwania, przed którymi stoimy, jak agresję rosyjską, czy kryzys gospodarczy, i "to są tematy, które interesują społeczeństwa". - Będzie chwilowa dominacja tego tematu, ale nie sądzę, by żądania reparacyjne wpłyną długo na relacje polsko-niemieckie - powiedział. Cornelius Ochmann mówił również o polityce zagranicznej zachodnich sąsiadów, podkreślając, że "błędy w polityce zagranicznej Niemiec ostatnich 10 lat są oczywiste i elita polityczna zdaje sobie z tego sprawę". Według niego "widać zmiany, które potrzebują czasu, a społeczeństwo niemieckie zrozumiało, że dotychczasowa polityka energetyczna była błędem i obecny rząd stara się je naprawić". - Niemiecka polityka zagraniczna to jest taki ciężki, wielki tankowiec, ale ona się zmienia i jestem przekonany, że za następne pół roku będziemy inaczej interpretowali to wsparcie i politykę niemiecką - stwierdził Cornelius Ochmann.