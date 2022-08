W USA odbyły się prawybory do Izby Reprezentantów. Córka byłego wiceprezydenta USA Dicka Cheneya - Liz Cheney - je przegrała. Co to oznacza i dlaczego warto o tym mówić? - To oznacza, że kurs Partii Republikańskiej się zaostrza - mówi Jackowi Stawiskiemu prof. Małgorzata Zachara-Szymańska. Jak podkreśla, Cheney otwarcie występowała przeciwko Donaldowi Trumpowi, była jedną z członkiń partii, która zagłosowała za impeachmentem i należy do komisji, która ma zbadać sprawę szturmu na Kapitol. Przegrana córki byłego wiceprezydenta oznacza, że duch Donalda Trumpa wciąż krąży nad Partią Republikańską, a idea trumpizmu jest ciągle żywa.