Szanse na skuteczną kontrofensywę? "Nie spodziewam się spektakularnego zwycięstwa"

Chersoń to "jeden z istotnych celów Federacji Rosyjskiej" – zauważył gen. prof. Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku oraz dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Miasto jest już praktycznie odcięte od innych terytoriów okupowanych i jego odzyskanie przez Ukrainę poważnie osłabiłoby rosyjskie próby przedstawienia okupacji jako sukcesu. Jednak według gościa Jacka Stawiskiego, "Ukrainie na razie nie wystarczy uzbrojenia, sprzętu, tego wszystkiego, czym przyszłoby walczyć, żeby prowadzić ofensywę". Z drugiej strony "jesteśmy w momencie krytycznym". - Jeżeli nie teraz, to kiedy? - pytał gen. Pacek, odnosząc się do prawdopodobnie zaplanowanych działań sił ukraińskich. - Wszyscy znamy Ukrainę. Jesień w tym rejonie będzie deszczowa. To oznacza o wiele większe problemy w manewrowości i prowadzeniu działań ofensywnych – podkreślił. Ocenił też, że ani Ukraina, ani Rosja "nie mają możliwości", żeby w tej wojnie odnieść "spektakularne zwycięstwo".