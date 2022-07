Biden pojechał "prosić", Putin chciał pokazać, że "nie został sam"

Joe Biden spotkał się w Arabii Saudyjskiej z przywódcami kraju, Zatoki Perskiej, przebywał także w Izraelu. Władimir Putin był w Teheranie, gdzie rozmawiał z irańskimi przywódcami i prezydentem Turcji. Co łączy, a co różni te wizyty? - Putin pojechał do Teheranu, dlatego że Biden przyjechał do Izraela, Palestyny i Arabii Saudyjskiej. To jest taka gra. Putin chce pokazać, że nie podlega ostracyzmowi międzynarodowemu - powiedziała w "Horyzoncie" doktor Patrycja Sasnal, kierowniczka biura Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak dodała, Joe Biden chce między innymi zawrzeć sojusz antyirański. Dla przywódcy USA ważne są też interesy energetyczne. Komentując wizytę Władimira Putina w Iranie, gościni Jacka Stawiskiego przypomniała, że "w jednym pokoju był prezydent Turcji - kraju produkującego drony, używane przez Ukraińców, i głowa Iranu - kraju, który najpiewniej za chwilę wyśle urządzenia do Rosji".